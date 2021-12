Trânsito segue intenso nas principais vias de Salvador

O trânsito ainda segue intenso na manhã desta quinta-feira, 16, nas avenidas Antônio Carlos Magalhães, Luís Viana (Paralela), Professor Magalhães Neto, Tancredo Neves e Octávio Mangabeira (Orla).

De acordo com os usuários do aplicativo de trânsito Waze, há ainda registro de lentidão nas avenidas Manoel Dias da Silva e Professor Pinto de Aguiar, na Estrada das Barreiras, no Largo do Tanque e nas ruas Amazonas, Emília Couto, Vírgilio Gonçalves e General Labatut, além do Viaduto dos Motoristas.

De acordo com a Superintendências de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), foram registrados nesta quinta três acidentes, com três pessoas feridas.

