Trânsito segue congestionado nesta manhã

O trânsito segue complicado na manhã desta terça-feira, 23, na avenida Jequitaia, por conta de uma fiação que está na via. De acordo com informações da Transalvador, o problema está afetando o fluxo de veículos na avenida Bonocô, sentido centro, com reflexos até a Rodoviária.

Lentidão registrada ainda na avenida Paralela, sentido centro. Na avenida Juracy Magalhães, sentido Lucaia, o trânsito segue congestionado por conta do horário e da queda de uma árvore que aconteceu mais cedo.

Na avenida Orlando Gomes, um acidente entre dois carros deixou uma pessoa ferida. De acordo com a Transalvador, a vítima estaria presa nas ferragens. Uma viatura do órgão está a caminho do local para regularizar a situação.

