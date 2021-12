Trânsito segue congestionado nas saídas da capital

O trânsito segue congestionado na manhã desta quinta-feira, 17, na região do ferryboat, na Calçada, por conta do fluxo de pedestres e motoristas que deixam a capital para passar a Semana Santa nas cidades do interior.

Pelo mesmo motivo, o tráfego de veículos está bastante lento nas proximidades da Estação Rodoviária de Salvador. O congestionamento chega até as proximidades da Rótula do Abacaxi. As informações são da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Na BR-324, os motoristas também encontram fluxo intenso no sentido Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as regiões da Brasilgás e de Águas Claras já estão congestionadas.

Já a BA-099 (Estrada do Coco) não possui retenções, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

