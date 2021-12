Trânsito segue congestionado na av.Paralela e no ferryboat

O trânsito segue congestionado na manhã desta quinta-feira, 27, nos dois sentidos da avenida Luís Viana (Paralela).

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), um acidente próximo ao monumento à Luís Eduardo Magalhães atrapalhou o tráfego de veículos no sentido rodoviária. Entretanto, o caso já foi resolvido pela Guarda Municipal.

Já na avenida Pinto de Aguiar, o trânsito segue com tranquilidade.

Quem vai realizar a travessia para a Ilha de Itaparica pelo ferryboat encontra uma extensa fila de veículos que chega até o Largo de Roma.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 14 acidentes que deixaram 10 pessoas feridas.

