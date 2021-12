Trânsito segue congestionado na avenida Paralela

O trânsito segue bastante congestionado na manhã desta quarta-feira, 12, na avenida Luís Viana (Paralela), principalmente no sentido rodoviária.

A lentidão é causada por obras de recapeamento realizadas até o início da manhã na altura da rodoviária, de acordo com informações da Superintendência deTrânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Na avenida Octávio Mangabeira (Orla), o trânsito também registra lentidão no sentido Pituba.

Veículos quebrados

Já na Via Expressa, uma carreta de placa JQZ 2762 bateu no guard rail se encontra atravessada na pista, no sentido Porto de Salvador. Com o choque, o tanque de diesel se soltou e espalhou óleo pela pista, que já está sendo limpada.

O motorista, Raimundo Moraes, não sofreu ferimentos, mas o acidente atrapalha o tráfego de veículos no local.

Outra carreta também está atravessada na via no bairro do Politeama. Agentes da Transalvador foram deslocados para a região para tentar retirar o veículo.

Nas últimas 24 horas, foram registrados dois acidentes, que deixaram uma pessoa ferida.

