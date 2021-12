Trânsito segue congestionado na Av. Paralela e no Comércio

Uma manifestação de funcionários da Coelba na manhã desta quinta-feira, 28, em frente à sede da empresa, congestiona o trânsito na entrada de Narandiba e na Avenida Paralela, sentido Centro.

Os motoristas que trafegam pelo bairro do Comércio também encontram tráfego lento na Rua Nilo Peçanha, por conta de carga e descarga de materiais no local.

De acordo com informações da Transalvador, um ônibus da empresa Costa Verde atropelou um pedestre no início da manhã, em frente à Faculdade Baiana, no bairro de Amaralina. A vítima ficou ferida mas já foi socorrida. A situação também já está resolvida.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 9 acidentes, com 24 feridos.

adblock ativo