Trânsito segue complicado após interdição da Av. San Martin

Após o bloqueio total da Avenida San Martin na manhã desta sexta-feira, 1°, o trânsito segue intenso na Fazenda Grande do Retiro e no IAPI, que estão servindo como rota alternativa de trânsito para o Largo do Tanque. A informação é da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Já os motoristas que vêm da região da Cidade Baixa, tendo como destino o Iguatemi, ou Avenida Paralela podem utilizar a Via Expressa.

Nas demais vias da cidade, o trânsito segue tranquilo.

