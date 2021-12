Trânsito segue com retenções no Comércio e Avenida Contorno

Em função dos festejos de Nossa Senhora da Conceição da Praia, o trânsito segue com retenções na manhã deste sábado, 8, no Comércio e na parte alta da Avenida Contorno. De acordo com informações da Transalvador, as retenções são registradas em função dos motoristas que não têm conhecimento da celebração, e se locomovem até o local, que está fechado.

Os desavisados precisam retornar ou seguir por outras vias. Com a interdição das vias nas imediações do Comércio, Mercado Modelo e Avenida Contorno, a Transalvador orienta aos motoristas que evitem estas áreas durante o dia.

adblock ativo