O trânsito segue bloqueado no acesso à Baixa dos Sapateiros pelo Aquidabã na manhã desta quarta-feira, 5, devido ao incêndio ocorrido em casarões na noite de segunda, 3, que correm risco de desabamento.

Após a localização do corpo do idoso José Hunaldo Moura de Carvalho, de 85 anos, na noite desta terça, 4, a operação de rescaldo foi suspensa até a chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para a perícia no local e remoção do corpo. "Mesmo com as atividades suspensas, e com o incêndio debelado, o CBMBA permaneceu monitorando a área", explicou em nota o Corpo de Bombeiros.

Entretanto, na manhã desta quarta, novos focos de incêndio foram detectados em um dos imóveis.

ATENÇÃO!! ⚠️🚨 Após incêndio da noite de segunda-feira (03), na Av. J.J. Seabra (Baixa dos Sapateiros), o acesso à via pelo Aquidabã permanece bloqueado. A Ladeira de Santana funciona em sentido duplo para viabilizar o tráfego. #Transalvador #Trânsito — Transalvador (@Transalvador1) 5 de setembro de 2018

Segundo a Superintendencia de Trânsito de Salvador (Transalvador), os motoristas têm como opção o trajeto entre Vale de Nazaré, a avenida Joana Angélica (Saúde), passando pelo Desterro até o acesso à Ladeira de Santana, que funciona em sentido duplo.

Trânsito segue bloqueado na Baixa dos Sapateiros; casarões correm risco de desabar | Foto: Divulgação/ATarde

