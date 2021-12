Trânsito passará por alterações na avenida Suburbana

O trânsito na avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, passará por alterações a partir das primeiras horas da manhã de quarta-feira, 13, nas imediações do trecho Ligação Lobato-Pirajá, que integra o Corredor Transversal conhecido como Linha Azul.

Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), as modificações serão feitas para a construção do 'Retorno Norte', que tem com objetivo proporcionar maior fluidez ao tráfego de veículos na região. Com isso, o retorno e cruzamento existentes no trevo situado próximo à ladeira do Cabrito, que atualmente dão acesso aos bairros Boa Vista do Lobato, Campinas e São Caetano, serão fechados.

Sendo assim, o motorista que trafega pela Suburbana sentido Paripe ou desce a ladeira do Cabrito, com direção ao bairro da Calçada, terá que utilizar o Retorno Norte. Já quem vai fazer o percurso inverso, em direção à ladeira do Cabrito, a partir da Suburbana, continua tendo acesso por meio do trevo já existente.

Após o início da execução da rampa de acesso ao viaduto, o trevo será fechado por completo e o usuário vai acessar o Retorno Sul para trafegar no sentido Paripe e ladeira do Cabrito.

