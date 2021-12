Trânsito no Stiep é modificado a partir deste sábado

Mudanças no trânsito do bairro Stiep começam a valer a partir deste sábado, 11. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) as ruas Xingu e Solimões passarão a ter sentido único de tráfego, desde o Centro Universitário Estácio da Bahia (FIB) até o Edifício Residencial Barcelona. Desse trecho até a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), a via continua a ser mão dupla.

As alterações no tráfego, segundo o órgão, têm como objetivo melhorar a fluidez do trânsito no bairro.

Placas de trânsito instaladas na região orientam os condutores. Neste sábado, uma viatura da Transalvador também está no local fornecendo informações sobre a mudança.

