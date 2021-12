Trânsito no Rio Vermelho será alterado neste fim de semana

Por conta do Festival da Primavera, realizado neste final de semana no bairro do Rio Vermelho, a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) vai realizar algumas alterações no trânsito na região.

Entre às 15h de sábado, 21, e às 19h de domingo, 22, não será possível circular nem estacionar veículos na faixa à direita da Rua da Paciência, sentido Itapuã, entre a Rua Euricles de Matos e o Largo de Santana.

O bloqueio segue também pelas ruas Guedes Cabral e Borges dos Reis, na Praça Colombo (até o Largo da Mariquita) e a João Gomes, desde a Rua Vieira Lopes até a José Taboada Vidal.

Quem precisar utilizar as pistas bloqueadas, partindo do Rio Vermelho com destino ao bairro de Ondina, terá como opções o Largo da Mariquita, a Rua Conselheiro Pedro Luiz e as avenidas Garibaldi e Vasco da Gama.

No outro sentido, os motoristas podem seguir pelas avenidas Oceânica e Garibaldi, além das ruas Euricles de Matos e Conselheiro Pedro Luiz, além do Largo da Mariquita.

O órgão também vai instalar barreiras seletivas nas ruas da Paciência, Euricles de Matos e Travessa Prudente de Morais. Elas serão colocadas no Largo da Mariquita e nas ruas João Gomes, Vieira Lopes e Almerinda Dutra.

Não será possível parar e estacionar veículos nos dois lados da Rua José Taboada Vidal e no Largo de Santana - até a Avenida Cardeal da Silva, à esquerda da via. O trânsito terá o sentido invertido nas ruas José Taboada Vidal e João Gomes, da Rua Almerindo Dutra ao Largo da Mariquita.

Os moradores que necessitam trafegar pelas vias bloqueadas poderão acessar mediante apresentação de comprovante de endereço - documento do próprio veículo ou contas de telefone, água e energia elétrica.

adblock ativo