Trânsito no Rio Vermelho será alterado na segunda-feira

O trânsito do Rio Vermelho, em Salvador, será alterado a partir da próxima segunda-feira, 15, para início da primeira etapa das obras de requalificação da orla do bairro. As intervenções serão realizadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A Rua João Gomes, que liga o Largo da Mariquita ao Largo de Santana, terá tráfego realizado em meia pista. Serão interditadas também a Rua Almerinda Dutra e um trecho da Rua Vieira Lopes. A Rua José Taboada Vidal terá fluxo invertido, o estacionamento proibido e impedimento da conversão à esquerda para a Rua Canavieiras.

Nesta primeira etapa, a única alteração prevista pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), no transporte público, será a transferência de dois pontos de ônibus na Rua João Gomes. Os novos locais ainda serão definidos. Diariamente, passam pela região 26 linhas de ônibus, com média de 84 ônibus por hora.

Por meio de nota, o superintendente da Trasalvador, Fabrizzio Muller, recomenda que, durante o período de obras, as pessoas evitem passar pelo local, tendo como opções as avenidas Juracy Magalhães e Garibaldi.

"Sabemos que o Rio Vermelho é um importante local de ligação da orla de Salvador, por isso as alterações estão sendo feitas de modo a trazer o mínimo de impacto para a população. Na ocasião, além da sinalização, agentes de trânsito também estarão presentes para orientar os motoristas e indicar vias alternativas para que consigam chegar ao destino", disse Fabrizzio, por meio de nota.

Novo Largo da Mariquita também terá piso compartilhado (Foto | Divulgação)

