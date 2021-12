Trânsito no Iguatemi mudará em fevereiro

Motoristas que trafegam pela região do Iguatemi, considerada por especialistas uma das mais críticas da capital, encontrarão mudanças significativas no trânsito do local a partir do mês de fevereiro.



A principal é a inversão de sentido da via que passa em frente ao shopping.



Desde a construção do empreendimento, nos anos 1970, motoristas trafegam no sentido Rio Vermelho. Com a mudança, irão no mesmo sentido da Av. ACM, em direção à Av. Tancredo Neves.



Inversão de sentido das ruas no entorno do shopping (onde é entrada passará a ser saída, e vice-versa), fechamento do cruzamento em frente ao edifício Capemi e abertura de outro próximo ao Sam's Club são outras intervenções previstas.



O diretor de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Marcelo Corrêa, disse que, pelo menos, dez modificações serão realizadas. O órgão deve finalizar até o final deste mês os estudos topográficos que vão permitir as modificações.



A implantação será após o final desses levantamentos, em fevereiro, ainda sem data definida. "Serão mais três faixas para a Av. Tancredo Neves. O fluxo de veículos deverá melhorar", acredita o gestor municipal.



BRT



Segundo Corrêa, todas as alterações estão adaptadas ao projeto do BRT Lapa-Iguatemi. As modificações foram elaboradas com base em estudos da Transalvador e da consultoria em engenharia de tráfego contratada pelo órgão em novembro.



Especialistas ouvidos por A TARDE aprovam a modificação, dizem que é reivindicação antiga para melhorar a região por onde circulam 10.700 veículos, só no horário de pico (16h30 às 19h30).



Para eles, os congestionamentos devem diminuir com as novas medidas, mas não acabar.

"O fluxo de veículos para a Av. Tancredo Neves é muito grande, principalmente nos horários de pico. Com maior número de faixas, a tendência é melhorar a fluidez", opina a engenheira de tráfego Cristina Aragon.



Para o especialista em trânsito e transporte Antônio José de Azevedo, não faz mesmo sentido manter a via em frente ao shopping em sentido inverso à Av. ACM: "O escoamento para a Tancredo Neves deve ficar mais rápido. A medida é saudável".



Eles avaliam como "positivo" tirar a mão dupla de algumas vias. "As vias marginais devem ajudar no escoamento da principal. Com sentido único, isso pode melhorar", pontua Azevedo.



No entanto, ambos acham que é preciso mais.

