Trânsito no Dique está congestionado; veja mais no Waze

O acesso ao Dique do Tororó, no sentido Centenário, tem trânsito lento, informa a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), nesta tarde de domingo, 15.

A Transalvador explicou que o congestionamento lento é causado pelo fluxo de veículos que passa pela região tanto para ir sentido Barra, como para o centro da cidade.

Quem vai para a folia pela Barra, encontra as vias livres de engarrafamentos, segundo o serviço de trânsito de Salvador.

