Trânsito no Centro Histórico de Salvador será modificado a partir deste sábado

O tráfego de veículos na região da Praça Municipal será modificado a partir deste sábado, 24, por causa das obras no local. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trecho da rua Chile em frente à Câmara Municipal será totalmente interditado e, por isso, o fluxo nas ruas Chile e da Ajuda será invertido para proporcionar maior fluidez na região.

Com a mudança, os motoristas que precisam seguir da Praça Castro Alves em direção à Praça da Sé devem acessar a rua da Ajuda, à direita, e seguir direto pela rua José Gonçalves. O retorno será feito pela rua da Misericórdia e Ladeira da Praça.

No sentido oposto, entre a Praça da Sé e a Castro Alves, o condutor tem como opção entrar na rua do Saldanha, subir pela rua do Tira Chapéu até a rua Chile, seguindo em direção à Praça Castro Alves. Quem for para a rua Carlos Gomes, tem como opção acessar a rua da Bandeira e subir a Ladeira da Montanha.

Para facilitar a orientação, a sinalização será reforçada no local e o trânsito será orientado por agentes da Transalvador. As alterações foram solicitadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), que está realizando intervenções na região, e estão previstas para durar cerca de 30 dias.

