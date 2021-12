Trânsito no Centro é modificado neste sábado e domingo

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) altera o trânsito no Centro da cidade neste sábado, 8, e domingo, 9, por conta da XI Parada do Orgulho Gay da Bahia e Semana da Diversidade Cultural LGBT. O tráfego voltará a funcionar normalmente após a conclusão do trabalho da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb).



Quem mora nas vias interditadas deverá apresentar comprovação de residência através de documento do veículo ou contas de telefone, água ou energia elétrica para ter acesso ao local.

De acordo com a Transalvador, o tráfego no Largo do Campo Grande será interditado a partir das 21h do sábado, 8, até às 23h do domingo, 9. Como alternativa, os motoristas poderão utilizar a Rua Araújo Pinho, Rua Dr. Augusto Viana, Rua João das Botas.



Também será proibido estacionar veículos a partir das 23h do sábado na Rua Forte de São Pedro, Av. 7 de Setembro, Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Rua Senador Costa Pinto e Passeio Público.

