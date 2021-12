Trânsito no Centro é complicado na tarde desta sexta-feira

O trânsito está complicado no final da tarde desta sexta-feira, 22, para quem trafega na região do Campo Grande. O motivo, segundo a Superintendência Municipal de Trânsito (Transalvador), é a montagem dos camarotes para o Carnaval na praça principal do bairro.

Ainda de acordo com o órgão, uma equipe de fiscais está monitorando o trânsito na região para diminuir os efeitos do engarrafamento. A lentidão já afeta também trechos dos bairros da Vitória, Graça, Garcia e Canela.

Mais cedo, o trânsito ficou complicado também na região da Praça da Piedade, por conta da manifestação de um grupo do Movimento Passe Livre (MPL), que reclama do aumento da tarifa de ônibus em Salvador. O protesto saiu da Rua Direita da Piedade e agora está no Campo da Pólvora, onde não afeta mais o trânsito.

O trânsito é complicado também na região do Rio Vermelho, por conta das obras de requalificação do bairro. O balanço da Transalvador até agora é de três acidentes com um ferido.

