Trânsito no CAB será interditado para GP Bahia de Stock Car

O trânsito será interditado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a partir das 20h desta quinta-feira, 22, por conta da preparação para o GP Bahia - Copa Caixa de Stock Car, que acontece neste domingo, 26, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), as ruas do CAB estarão liberadas a partir desta segunda-feira (27).

