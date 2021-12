Trânsito no CAB, Paralela e orla sofrerá interrupção durante meia-maratona

Com cerca de 3 mil participantes confirmados até esta quarta-feira, 10, a Meia-maratona Asics Golden Run, que será disputada neste domingo, 14, exigirá interrupção do trânsito durante a disputa dos 21,1 km de percurso.

Conforme mapa do percurso, a meia-maratona, que irá largar do Centro Administrativo da Bahia (CAB) às 6h30, atravessará a avenida Paralela para pegar a avenida Professor Pinto de Aguiar.

Depois desse trecho irá seguir para a avenida Octávio Mangabeira até as imediações do Jardim de Alah, de onde vai retornar pela orla até a Praça Pública de Piatã (Antigo Segredos de Itapuã), na rua Dias Gomes (chegada da corrida).

Serão três largadas para a meia-maratona, a primeira às 6h30 para a categoria dos atletas portadores de necessidades especiais. Cinco minutos depois irá largar o pelotão de elite feminino e às 6h40 o da elite masculino. A última largada será às 6h50, com os atletas da categoria geral.

Horário de fechamento das vias

A partir das 5h30 de domingo, 14

Liberação

De acordo com o fluxo da corrida a partir das 8h30 até às 11h30

Vias do percurso

A prova vai sair do Centro Administrativo da Bahia e seguirá pela quinta avenida, passando pelo TRE, descendo pelo trecho onde tem a Balança. Dali acessa o Viaduto do CAB, para chegar à Avenida Paralela, sentido Aeroporto. Percorre 1km e acessa a Avenida Professor Pinto de Aguiar, sentido Avenida Octávio Mangabeira, no sentido Pituba. Após 400 metros acessa o retorno à esquerda e depois pega a direita na contramão da Avenida Octávio Mangabeira. Segue até o Antigo Bar e restaurante Bambara, onde faz o retorno de 180º e segue na própria Octávio Mangabeira, agora na mão de direção, no sentido Itapuã, até a Nova Praça de Piatã

