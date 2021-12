Trânsito no bairro Itaigara sofre alterações para obras do BRT

Teve início na manhã desta quinta-feira, 10, mudanças no trânsito na região da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no bairro do Itaigara, em Salvador, no sentido Orla. A alteração, em caráter temporária, será realizada em decorrência das obras do BRT.

Conforme descritos em painéis informativos disponibilizados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os condutores deverão acessar um pouco antes do Parque da Cidade, o antigo canteiro central, saindo pouco mais a frente. Já o sentido Shopping da Bahia não sofrerá alterações.

Este trecho do BRT, contará com 2,9 km de extensão. Além disso, o modal dispõe da construção de viadutos, que pretendem resolver problemas de alagamentos nas avenidas ACM e Juraci Magalhães, implantação de corredores excluídos e segregados por onde irão circular os veículos do modal.

