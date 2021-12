Trânsito na Soledade deve ser liberado até domingo pela manhã

O trânsito na Ladeira da Soledade, onde parte de um casarão desabou e atingiu uma casa, deve ser liberado para o tráfego de veículos até a manhã deste domingo, 14, segundo a nota da Prefeitura de Salvador.

A liberação ocorrerá após a conclusão da demolição das fachadas do casarão histórico e do imóvel que desabaram no 24 de abril. A obra – que tinha sido suspensa no dia 11 pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) – foi autorizada oficialmente pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e é realizada neste sábado, 13.

A previsão é que os trabalhos de demolição sejam finalizados neste sábado, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). A nota da prefeitura também informa que "a Codesal aguarda que sejam concluídas as obras de estabilização de um casarão localizado ao lado da unidade de ensino (Escola Estadual Carneiro Ribeiro)" para a escola volte a funcionar.

O desabamento do casarão resultou na morte de três pessoas de uma mesma família que estavam no imóvel atingido pelos destroços. Outras duas pessoas ficaram feridas. Desde o dia do acidente, o tráfego no local está interditado, atrapalhando a circulação na região.

