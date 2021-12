Trânsito na Paralela é modificado para instalação de viga

O tráfego na avenida Paralela foi modificado nesta segunda-feira, 20, para a instalação de uma viga de sustentação do viaduto do Complexo de Viadutos do Imbuí. A interdição segue até esta quarta, 22, sempre da 0h às 5h.



Os motoristas que seguirem no horário da interdição da área nesta terça, 21, e quarta, sentido aeroporto, deverão entrar na praça principal do Imbuí e, ao fazer o retorno, voltar para a pista da Paralela.



A alternativa para quem segue do aeroporto para o Centro será a via ao lado do Condomínio Amazonas, na Paralela. Deste acesso, próximo ao antigo posto 1, o motorista poderá sair do trecho interditado e voltar para a avenida principal.



De acordo com assessoria da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), no primeiro dia de mudança, o trânsito fluiu bem após a liberação da via.

