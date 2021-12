Trânsito na Ondina será interditado neste domingo para obras de requalificação

O tráfego de veículos na avenida Oceânica será interditado neste domingo, 6, em decorrência das obras de requalificações que vêm sendo realizadas na região. A interdição terá início já nas primeiras horas da manhã e a previsão é que o tráfego seja normalizado até o início da noite do mesmo dia.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), as obras possuem o intuito de construir uma travessia de drenagem nas imediações do Ondina Apart Hotel.

O fluxo com sentido à Barra não será afetado, uma vez que este já está sendo desviado para a rua Dr. Oswaldo Ribeiro, desde o início das intervenções. No entanto, os veículos com destino ao Rio Vermelho serão desviados próximo ao Morro do Cristo, para a rua Dr. Artur Neiva, em direção à avenida Centenário.

Não haverá transtorno para os moradores, visitantes e clientes de estabelecimentos comerciais da região. Agentes de trânsito estarão no local para orientar condutores sobre a intervenção.

adblock ativo