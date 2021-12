Trânsito na Garibaldi é liberado após engavetamento

Quatro carros se envolveram em um acidente no final da tarde desta segunda-feira, 18, na avenida Garibaldi, em Salvador. Por conta do ocorrido, o trânsito ficou congestionado por cerca de uma hora, mas a via já foi liberada, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador( Transalvador).

Ainda segundo o órgão, por conta do horário de pico, o fluxo de veículos é intenso na avenida Bonocô, uma das vias mais movimentadas da capital baiana. Os condutores que trafegam pela região do Iguatemi e Rótula do Abacaxi também encontram congestionamento. Já na avenida Luís Viana (Paralela), o trânsito é lento por conta da obra do Complexo de Viadutos do Imbuí.

Das 8h às 17h50 a Transalvador registrou sete acidentes com 8 feridos nesta terça-feira.

