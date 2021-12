Trânsito na BR começa a fluir após manhã de protestos

O trânsito na BR-324 começa a fluir no começo da tarde desta terça-feira, 3, após manhã de protestos dos moradores do povoado de Menino Jesus. A passeata entre o posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o viaduto de Candeias deixou a área congestionada nos dois sentidos da rodovia.

Durante a manhã, os manifestantes queimaram objetos na estrada e negociaram com responsáveis da concessionária Via Bahia, que administra a BR-324. Em alguns momentos, a passagem foi liberada para ambulâncias. A manifestação, no entanto, se manteve firme até o início da tarde.

Segundo a PRF, as reivindicações foram contra mudanças viárias realizadas pela prefeitura de Candeias e a Via Bahia e congestionou cerca de 15 quilômetros da rodovia nesta manhã.

adblock ativo