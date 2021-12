Trânsito na BR-324 melhora após congestionamento de 10 quilômetros

O fluxo intenso de saída de Salvador para curtir o São João fora da cidade não é apenas no terminal do ferry de São Joaquim. Na BR-324, os motoristas enfrentaram congestionamento de10 quilômetros pela manhã, sentido Feira de Santana. Agora, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito já flui com mais normalidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais cedo, o fluxo intenso estava do km 627, nas imediações do Acesso Norte, até o km 617, nas proximidades de Águas Claras.

Já nas rodovias estaduais – como as BA-093, em Simões Filho, BA-099, na Estrada do Coco, e a BA-527, na Estrada do Derba – o tráfego de veículos continua sem apresentar retenção, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Quem optar por pegar um ônibus na Rodoviária de Salvador deve ficar atento também, porque pode pegar esta lentidão na BR-324. Para as festas de São João, foram oferecidas mais de 1,6 mil horários extras, além dos 540 regulares, no terminal rodoviário.

Trânsito bem intenso na região de Águas Claras (Foto: Felipe Santana | Ag. A TARDE)

