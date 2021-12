Trânsito na BR-324 está lento devido a chuva

O trânsito na BR-324 está com lentidão de tráfego nos dois sentidos da via na altura de Águas Claras, na noite desta quarta-feira, 9. O grande fluxo de veículos e a forte chuva que atinge a cidade são as principais causas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Outros pontos da via apresentam lentidão, na altura da Brasilgás, do viado de Valéria, e do posto da Jaqueira no sentido Feira de Santana o trânsito também está complicado, informa a concessionária ViaBahia, que controla a estrada.



De acordo com internautas, que participam de um grupo (Trânsito Salvador) no Facebook, a espera já passa de 1h.

Foto: Reprodução | Facebook

