Trânsito na Barra e Ondina sofre alterações para o Fuzuê e Furdunço

A partir do próximo fim de semana Salvador já entra no ritmo de Carnaval com o Fuzuê e Furdunço. Os eventos, que ocorrem no sábado, 23, e domingo, 24, irão promover algumas alterações no trânsito nos bairros Barra e Ondina, regiões das festas. As informações são da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Fuzuê

Para o Fuzuê, as alterações na Barra acontecem entre as 13h do sábado, 23, até as 2h de domingo, 24. A circulação e o estacionamento de veículos estarão proibidos nas avenidas Sete de Setembro (trecho compreendido entre a rua Afonso Celso e o largo do Farol da Barra) e Av. Oceânica (entre o largo do Farol da Barra até a rua José Sátiro de Oliveira).

Os veículos que trafegam pelas áreas interditadas terão como opção, sentido Ondina, as ruas Afonso Celso, Miguel Bournier, avenida Centenário e rua Professor Sabino Silva. Já quem pretende ir no sentido inverso, em direção à Barra, terá como opção de tráfego a avenida Oceânica, rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), avenida Centenário, rua Augusto Frederico Schmidt e rua Marquês de Caravelas.

O estacionamento em áreas Zona Azul será permitido na rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos sentidos da via, das 12h de sábado até as 2h do domingo, com cartelas a R$20. Serão instaladas ainda 18 barreiras, sendo sete móveis (BM) e 11 fixas (BF).

Furdunço

No Furdunço, que acontece neste domingo entre Ondina e Barra, o estacionamento de veículos estará proibido das 4h até as 2h da segunda-feira, 25, nas seguintes vias: Av. Oceânica (trecho compreendido entre a avenida Adhemar de Barros e o Farol da Barra), avenida Centenário, rua Afonso Celso e rua Cezar Zama (entre a rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes), rua Barão de Itapuã (em ambos os lados).

O estacionamento e a circulação ficarão proibidos também das 11h de domingo às 2h de segunda na avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre a rua Barão de Itapuã e o largo do Farol), largo do Farol da Barra, Av. Oceânica (entre o largo do Farol e o Cristo), rua Afonso Celso (entre a Av. Sete de Setembro e a rua Prof. Lemos Brito).

Algumas vias terão sentido duplo de tráfego para acesso dos moradores que comprovem residência na região, das 11h de domingo às 2h de segunda. São elas a Avenida Sete de Setembro (no trecho compreendido entre a rua Afonso Celso e a rua Barão de Itapuã), rua Barão de Itapuã e rua Cezar Zama (entre a interseção com a rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes).

Opções de tráfego

Os veículos em geral, oriundos da Ladeira da Barra, deverão retornar no Porto da Barra. Já os veículos que estiverem em Ondina em direção do centro terão como opção de tráfego as avenidas Oceânica, Adhemar de Barros e Anita Garibaldi.

Os moradores da região terão acesso exclusivo em algumas vias. Residentes da Barra ou centro que desejarem ir em direção a Ondina terão como opção Porto da Barra, avenida Princesa Izabel, rua Drª Praguer Fróes, rua César Zama, rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), rua Afonso Celso, rua Miguel Burnier, avenida Centenário, rua Sabino Silva, rua Professor Oswaldo Ribeiro (via marginal à avenida Oceânica), avenida Adhemar de Barros. Quem desejar ir sentido Ondina/centro terá como opção de tráfego as avenidas Oceânica, Adhemar e Barros e Anita Garibaldi.

Estacionamento

O estacionamento em áreas Zona Azul será permitido na rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos sentidos da via, das 11h de domingo até as 3h da segunda, com cartelas a R$ 20. Serão instaladas 24 barreiras no entorno da festa. Serão 14 barreiras fixas e 10 móveis.

