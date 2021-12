Trânsito na BA-099 está lento na altura dos pedágios

O trânsito na BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco, apresenta retenção no fluxo de veículos na altura do pedágio na manhã deste sábado, 3. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os outros trechos da rodovia não registram engarrafamento e não há ocorrência de acidentes.

No sentido Aracaju, os motoristas enfrentam congestionamento entre o KM 7,5 e o KM 14. Há retenção também entre os KM 41 e 42, no mesmo sentido. Já no sentido Salvador, o engarrafamento acontece entre os KM 15 e 14 devido ao grande volume de veículos, segundo informações da Concessionára Litoral Norte (CLN).

Os motoristas que retornam à capital baiana devem ficar atentos ao horário de pico do trânsito, que deve apresentar maior intensidade entre as 15h e 21h neste domingo, 4. A previsão da CLN é que até o final da semana cerca de 200 mil veículos tenham transitado pela rodovia no período do feriadão de Ano Novo.

