Trânsito na avenida San Martin é liberado parcialmente

O trânsito na avenida San Martin foi aberto parcialmente, na tarde desta segunda-feira, 4. Os veículos podem trafegar nas duas faixas que dão acesso ao Retiro e ao Largo do Tanque.

Por conta das obras que ainda ocorrem no local, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) recomenda que os motoristas continuem utilizando as via alternativas.

A expectativa é que os trabalhos sejam finalizados até a noite desta segunda.

Pela manhã, o trânsito estava totalmente interditado por conta de uma obra para a recuperação de um buraco que foi provocado pelas chuvas na semana passada.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte em Salvador (Transalvador), os técnicos da prefeitura estão no local realizando o conserto do buraco. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) participa da intervenção.

