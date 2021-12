Trânsito na Avenida Pinto de Aguiar muda neste sábado

O sistema viário da Avenida Pinto de Aguiar, terá alterações a partir da manhã deste sábado, 10, no trecho entre o Estádio de Pituaçu e o campus da Universidade Católica do Salvador (Ucsal). A mudança acontece em virtude da realização das obras de infraestrutura necessárias para a ligação subterrânea entre a Avenida Pinto de Aguiar e a Avenida Gal Costa, que integram o projeto do Corredor Transversal I.

Em projeto elaborado pela Transalavdor, o trânsito de veículos que seguem no sentido Paralela-Orla muda para a via marginal existente no local, além da relocação de um ponto de ônibus e de um semáforo. A expectativa é que as mudanças permaneçam durante os próximos trinta dias.

Os Corredores Tranversais I e II vão ter faixas para o tráfego de carros, ciclovias e vias exclusivas para transporte coletivo, além de passeios e urbanização.

