Trânsito na Av. Pinto de Aguiar será alterado neste sábado

O tráfego na Avenida Pinto de Aguiar, que liga a Orla a Av. Paralela, sofrerá mudanças a partir da 0h deste sábado, 26. As alterações são necessárias para permitir a continuidade da obra de duplicação da via. As placas de sinalização das mudanças serão devidamente instaladas no local, como prevê a legislação, informou a Conder.

Para o motorista que vem no sentido Orla/ Paralela, o acesso será feito pela Avenida Ibirapitanga através de um desvio, onde será instalado um novo ponto de ônibus, prosseguindo pelo desvio criado até a altura do motel Pégasus. Já para quem estiver na Av. Ibirapitanga, o sentido obrigatório será a Avenida Paralela.

No sentido Paralela/Orla, o desvio começa em frente ao motel Pégasus, seguindo pela faixa já existente que liga a Orla à Paralela até o retorno para a Avenida Ibirapitanga, onde será implantado um desvio pelo canteiro central até a sua interseção com a Orla. O retorno que atualmente permite o acesso à Avenida Ibirapitanga será interditado, devendo os veículos fazer este acesso pela Orla, utilizando os retornos localizados no Circo Picolino e no Posto BR/Salvamar.

Já quem vai para a Rua Manoel Antônio Galvão, o acesso pela Avenida Pinto de Aguiar será bloqueado, sendo permitida, apenas, a saída no sentido exclusivo Orla.

(Foto: Divulgação | Conder)

