Trânsito na Av. Contorno volta a ser interditado

O trânsito na faixa da Avenida Contorno sentido Comércio foi mais uma vez interditado nesta terça-feira, 20, por conta da chuva. Com isso, a via oposto vai funcionar em mão dupla para o Comércio e Vale do Canela, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador). A medida é determinada toda vez que chove em Salvador, por conta do risco de um novo desabamento na região.

A situação acontece desde que uma encosta na Av. Contorno deslizou no último dia 16 de junho. Técnicos da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) constataram que o problema foi causado pela chuva e obstrução de uma tubulação de esgotamento sanitário.

