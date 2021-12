Trânsito na Av. Contorno volta a ser interditado

O trânsito na Avenida Contorno voltou a ser interditado na noite desta quinta-feira, 25. A situação permanece na manhã desta sexta, 26, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador). Não há previsão para liberação da via no sentido Comércio.

O fluxo de veículos foi bloqueado por conta da chuva que atingiu a capital baiana nesta quinta, seguindo recomendação de especialistas. Com mau tempo, há risco de novos deslizamentos. A situação na via está complicada desde um deslizamento de terra em uma encosta na região no último dia 16 de junho.

Técnicos detectaram que o escorregamento de terra foi provocado pelo volume de chuvas no período e obstrução de uma tubulação de esgotamento.

