Trânsito muda para desfile do 7 de Setembro

Por conta do desfile pelo Dia da Independência do Brasil, comemorado nesta sexta, dia 7, centenas de pessoas devem ir às ruas da cidade para acompanhar os festejos. Dessa maneira, algumas ruas terão a circulação de veículos modificada, de acordo com as determinações da Superintendência de Trânsito.

A partir da 0h desta sexta, ficam proibidos a circulação e o estacionamento de automóveis desde a Graça até a Praça da Sé. O início da área interditada abrange as seguintes localidades: Av. Euclides da Cunha, Largo da Graça e Rua da Graça. A Avenida Sete de Setembro tem circulação e estacionamento proibidos em toda a extensão, abrangendo a Ladeira da Barra, o Largo e o Corredor da Vitória, o Largo do Campo Grande, o Passeio Público e as regiões das Mercês, Rosário, Piedade, São Pedro e São Bento.

Desse ponto, o roteiro segue para a Praça Castro Alves e inclui as ruas Chile, da Ajuda e da Misericórdia (via que margeia a Praça da Sé). Também ficam proibidos o Largo do Terreiro de Jesus e as ladeiras da Praça, da Montanha e da Conceição da Praia. A rua homônima e esta última, bem como a Carlos Gomes e as ruas da Forca, Forte de São Pedro e Banco dos Ingleses também têm a circulação impedida.

Apesar das proibições, moradores têm acesso às áreas interditadas mediante a apresentação de comprovante de residência, que pode ser a conta de água, luz ou telefone ou o próprio documento do veículo.

Opções - Como alternativa às ruas impedidas, o motorista tem outras opções para trafegar. Para aqueles que se dirigem ao centro da cidade, é possível circular pelas avenidas Lafayette Coutinho (Contorno), Vale dos Barris e Dr. J. J. Seabra (Baixa dos Sapateiros). Por sua vez, os veículos provenientes da Av. Princesa Leopoldina e que se destinam ao bairro da Graça podem optar pela Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela).

Transporte público - A partir das 4h desta sexta, o terminal de ônibus da Rua das Vassouras, bem como os pontos do Viaduto do Campo Grande, será desativado. As linhas que operam no local serão transferidas para as paradas do Vale do Canela (parte baixa do Viaduto do Campo Grande) e Avenida Garibaldi (parte baixa da Rua Domingos de Brito).

As linhas de ônibus que transitam da Ladeira da Montanha ao Campo Grande terão o ponto final no Vale do Canela, sendo os itinerários transferidos para a Avenida Contorno. As que se destinam a outros bairros também serão transferidas para a Avenida Contorno e o Vale do Canela.

O trânsito volta ao normal assim que a Limpurb terminar o serviço de limpeza e as condições permitam.

adblock ativo