Trânsito muda no Dique do Tororó no período de Natal

Quem trafega na região do Dique do Tororó deve ficar atento às modificações no trânsito que começam nesta quarta-feira, 18, até o dia 21, das 19h às 22h. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a mudança é por causa dos eventos em comemoração ao Natal.

Ainda segundo o órgão, não será possível passar de carro pela Av. Presidente Costa e Silva, desde a Arena Fonte Nova até a via de acesso à Rótula dos Barris, e Av. Vasco da Gama, do Viaduto Rômulo Almeida até o retorno em frente ao estádio.

Os condutores que saem da Av. Presidente Castelo Branco, do Vale de Nazaré, Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô) e das ladeiras dos Galés e Fonte das Pedras, com destino à Estação da Lapa, Politeama e Av. Centenário terão como opção o seguinte trajeto: Av. General Graça Lessa (Ogunjá), Av. Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

Os veículos que trafegam na Av.Centenário e nos Barris, sentido Dique, poderão usas as seguintes vias: Rótula dos Barris, passando pelo retorno próximo ao Hospital Geral do Estado, na Av. Vasco da Gama, e a Av. General Graça Lessa.

Para ter acesso às áreas bloqueadas, os moradores devem apresentar comprovante de endereço, que pode ser conta de telefone, água e energia elétrica.

