Trânsito muda no CAB para Festival de Arrancada

O tráfego de veículos será alterado na 5ª avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB) para realização do Festival de Arrancada neste final de semana. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a interdição ocorrerá a partir das 5h deste sábado, 22, encerrando às 17h deste domingo, 23.

Como opção, os veículos que circulam pelo trecho interditado deverão trafegar no sentido Centro/Sussuarana, pelas Avenidas Luis Viana, 4ª Avenida e Av. Ulisses Guimarães. Já no sentido Sussuarana/Centro, terão como opção as Avenidas Ulisses Guimarães, 4ª Avenida, Av. Luis Viana.

Durante a realização do evento, promovido pela Federação de Automobilismo da Bahia, agentes da Transalvador irão controlar o tráfego de veículos, auxiliar a travessia de pedestres e fiscalizar para coibir a incidência de estacionamento irregular na 4ª Avenida.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas está garantido mediante comprovação de endereço, através de contas de telefone, água, entre outros, retornando à normalidade logo após o encerramento do evento e/ou normalidade das vias.

