Trânsito muda na região do Rio Vermelho

A partir das 4h desta segunda-feira, 2, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) trânsito e estacionamento de veículos estará proibido nas ruas da Paciência, Borges dos Reis, Almerinda Dutra, João Gomes, Conselheiro Pedro Luiz e Guedes Cabral; nos largos de Santana e da Mariquita; e na travessa Prudente de Moraes.

O órgão estabelece, ainda, 13 barreiras fixas. Entre elas, na rua Conselheiro Pedro Luiz (entre a Canavieiras e a Vieira Lopes). A Paciência terá bloqueio no encontro com as ruas Almirante Barroso e Lídio de Mesquita, além da Trav. Prudente de Moraes.

A rua Vieira Lopes possui interdições no cruzamento com a João Gomes e a Ilhéus. A Av. Juracy Magalhães Júnior será bloqueada no encontro com a Oswaldo Cruz.

"O acesso de residentes é assegurado pela apresentação de comprovação de endereço", informa a Transalvador, em nota.

Haverá sentido duplo de tráfego em trechos das ruas Marquês de Monte Santo (entre a Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Odilon Santos) e Odilon Santos (entre a Marquês de Monte Santo e Monte Conselho).

Desvios serão feitos nas avenidas Oceânica, Cardeal da Silva, Juracy Magalhães Júnior e Vasco da Gama.

