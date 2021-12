Trânsito muda na Pituba e Itaigara para obras na Paulo VI

O trânsito será alterado na próxima segunda-feira, 21, nos bairros da Pituba e Itaigara para realização de intervenções que preparam a região para a mudança no fluxo da Avenida Paulo VI, prevista para ser implantada ainda este ano.

De acordo com a Transalvador, na região do fim de linha do Itaigara, a mudança será nas ruas Guilhard Muniz, Alexandre Humbolt, Hortência e das Camélias, que passarão a ter sentido único.

Já o tráfego na Rua Rubem Berta, na Pituba, próximo ao Colégio Integral, também passará a ter sentido único, em direção à orla.

Ao final das obras, a região terá uma faixa exclusiva para ônibus no sentido Praça Marconi (Correios) e as outras três vias terão tráfego misto no sentido Caminho das Árvores.

adblock ativo