Trânsito muda na Orla para evento esportivo no domingo

O trânsito será interditado na orla, neste domingo, 20, entre os bairros da Barra e Ondina, para a realização da "V Corrida para a Saúde". Das 5h às 12h, não será possível circular pela Av. Oceânica, do BarraCenter até a Av. Adhemar de Barros.

De acordo com a Transalvador os condutores que partem da Ladeira da Barra para Ondina poderão fazer o percurso da Av. Sete de Setembro, Rua Almirante Marques de Leão, Rua Francisco Otaviano, Rua Miguel Burnier e Av. Centenário.

Já os veículos que saem da Barra, sentido Centro, podem pegar a Av. Centenário, Rua Augusto Frederico Schmidt, Jardim Brasil, Rua Recife, Rua Marquês de Caravelas, Rua Barão de Itapuã e Av. Sete de Setembro (Porto da Barra).

Para quem vem da Av. Centenário, com destino ao Rio Vermelho, a alternativa de tráfego é a Rua Professor Sabino Silva, Largo do Camarão, Rua N (Via Marginal à Av. Oceânica) e Av. Oceânica.

Os motoristas que saem do Rio Vermelho para o Centro, devem pegar a Rua da Paciência, passando pela Av. Oceânica, Rua Adhemar de Barros e Av. Anita Garibaldi.

O acesso dos moradores às vias bloqueadas está assegurado mediante apresentação de comprovante de endereço, que pode ser conta de telefone, água ou energia elétrica.

