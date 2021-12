Trânsito muda na BA-099 para instalação de passarela

O trânsito será modificado na Estrada do Coco (BA-099), altura do Km 12,5, das 22h desta terça-feira, 15, até as 5h de quarta-feira, 16. A mudança acontece para instalação de uma passarela próxima ao Outlet Premium.

Segundo informações da Concessionária Litoral Norte (CLN), durante a operação, os usuários devem utilizar as faixas provisórias, localizadas lateralmente à pista principal.

adblock ativo