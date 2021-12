Trânsito muda em Pituaçu neste domingo devido ao Ba-Vi

O trânsito na região do estádio de Pituaçu, na Paralela, em Salvador, muda neste domingo, 23, devido a realização do clássico Ba-Vi no local.

De acordo com a Transalvador, as alterações começam as 13h e não será possível acessar a Av. Professor Pinto de Aguiar, pela Paralela, e o Viaduto Canô Veloso, pela Avenida São Rafael.

A Transalvador irá intensificar a fiscalização nas avenidas Pinto de Aguiar e Luís Viana para coibir o estacionamento irregular. O órgão municipal orienta os torcedores a estacionarem seus veículos nas vias do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

adblock ativo