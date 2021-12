Trânsito muda em Ondina no domingo para Corrida da Águia

O trânsito será alterado na Ondina, neste domingo, 29, a partir das 7h, em uma das faixas da Av. Adhemar de Barros (saída), Av. Oceânica, Rua Artur Neiva, Largo do Chame-Chame, Av. Centenário e a Praça dos Reis Católicos. A alteração ocorre em decorrência da XXVIII Corrida da Águia, promovida pela Polícia Militar da Bahia.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a interdição se estende ainda à Av. Reitor Miguel Calmon, Praça Lord Cochrane, Av. Anita Garibaldi, Rua Bartolomeu de Gusmão, Av. Oceânica, Av. Adhemar de Barros, Rua Raymundo Pereira de Magalhães, Ladeira do Jardim Zoológico e Rua do Corte Grande - Alto de Ondina.

