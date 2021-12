Trânsito livre nas principais vias de Salvador

Os motoristas não encontram problemas no tráfego das principais avenidas de Salvador na tarde desta sexta-feira, 8. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), somente nas Avenidas Centenário e Paralela - sentido Aeroporto - o trânsito segue com lentidão, mas sem retenções.

O órgão registrou dois acidentes pela manhã, com três feridos. No primeiro, um ônibus da empresa Praia Grande colidiu com um carro de passeio, na Avenida Juracy Magalhães, no Rio Vermelho, e uma pessoa ficou ferida. Já no segundo, duas pessoas foram atropeladas por um Corsa nas imediações da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba.

Nos dois casos, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Não foi divulgada a unidade nem e o estado de saúde das vítimas até o momento.

