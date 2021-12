Trânsito liberado na Contorno em mão dupla

O trânsito na Avenida Contorno foi liberado nesta quinta-feira, 20, em mão dupla nos dois sentidos, Comércio e Vale do Canela. O fluxo na subida pela via estava interditado desde domingo, 17, por conta de um deslizamento de terra. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o tráfego está tranquilo no local, já que o fluxo é pequeno em decorrência do feriado municipal.

