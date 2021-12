Trânsito lento nas principais avenidas da cidade

O trânsito está lento nas principais vias de Salvador, no começo da noite desta terça-feira, 8. A situação mais complicadas está na Av. Paralela, sentido Aeroporto, devido a um recapeamento na altura do Bairro da Paz.

Na Vasco da Gama, em direção ao Centro, na San Martin para quem segue para o Largo do Tanque, assim como no Iguatemi, Lucaia e Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, o tráfego segue lento por conta do fluxo intenso de veículos.

Até o momento, a Transalvador registrou oito acidentes, com seis feridos.

