Trânsito lento na Paralela nesta quarta

O trânsito está lento na Avenida Paralela sentido Aeroporto na manhã desta quarta-feira, 8. De acordo com agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) não há ponto de retenção na via. A lentidão é reflexo do fluxo intenso de veículos na Avenida nesta manhã.

Quem trafega pela região dos Vale dos Rios sentido Rodoviária também enfrenta tráfego lento. Nesta manhã, um ônibus quebrou na ladeira do Centro Universitário da Bahia FIB e congestionou até a Orla. O veículo foi retirado, mas o trânsito ainda está lento nessa área.

Na Avenida ACM, próximo a Comercial Ramos, sentido Lucaia, o que atrapalha é a chuva, que deixa a pista molhada.

