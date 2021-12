Trânsito lento na Paralela

O trânsito está lento na Avenida Paralela, sentido rodoviária, nesta quarta-feira, 8, em um trecho de cerca de 5,2 kms entre as imediações do Estádio de Pituaçu e o condomínio Amazonas. De acordo com usuários do aplicativo para dispositivos móveis, Waze, a velocidade média na via é de 19 km/ hora.

Os motoristas que saem da Avenida Edgar Santos com direção a Paralela também enfrentam retenção. O tráfego também está lento na Avenida Otávio Mangabeira, na Orla, entre o Aeroclube e a entrada da Avenida Magalhães Neto.

adblock ativo