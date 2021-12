Trânsito lento em diversas vias da cidade

O motorista que trafega por algumas das principais vias da cidade encontra o trânsito lento nesta sexta-feira, 28. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), por volta das 13h50min, a av. ACM, Iguatemi sentido ACM e Paralela, sentido aeroporto já estavam com vários pontos de lentidão e parada. Ainda segundo a Transalvador, não foi possível identificar o que causa os pontos de retenção nas vias.

Acidente - Por volta das 12h, um atropelo, envolvendo um pedestre e um motociclista, deixou uma pessoa morta. Segundo a Transalvador, um motociclista seguia na Av. ACM, sentido Iguatemi, quando um pedestre, ainda não identificado, atravessou a via e foi atingido. A vítima morreu no local, antes mesmo da chegada da ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

Somente nesta sexta, já foram registrados três acidentes com dois feridos na capital baiana.

